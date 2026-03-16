Samb tutto nero | Ma ora reagiamo

La Samb si trova in una fase difficile, con dieci sconfitte consecutive in casa, un record negativo che si inserisce in un campionato ancora in corso. La squadra, dopo un’altra sconfitta, ha dichiarato di voler reagire e invertire la rotta. La stagione 2025-2026 si sta rivelando complessa e segnata da risultati deludenti, nonostante la competizione sia ancora aperta.

Dieci sconfitte casalinghe. E il campionato non è ancora finito. La Samb 2025-2026 batte l’ennesimo dato storico negativo. Dopo avere perso il derby con l’Ascoli (nono tonfo interno) dopo circa 100 anni è arrivata anche la decima. Otto furono nella stagione 1933-1934, cinque quelle nel campionato di Serie C 1940-1941, fino ad arrivare ai sette passi falsi nel torneo di Serie C 1989-1990 e nel campionato di Serie D 2022-2023. Numeri che certificano una stagione iniziata bene e poi distrutta da cervellotiche decisioni societarie iniziate con l’esonero di Palladini, proseguite con l’avere affidato la panchina al giovane D’Alesio, fino ad arrivare ad un mercato di gennaio senza né capo e né coda con elementi presi tanto per fare qualcosa e tacitare la piazza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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