Salumeria Porta | recupero tagli rari e rifiuto della grande

A Villa Carcina, nella valle Trompia, la salumeria Porta ha deciso di eliminare i prodotti della grande distribuzione e concentrarsi esclusivamente su tagli di carne rari e lavorazioni artigianali locali. La scelta riguarda la selezione dei prodotti e il metodo di approvvigionamento, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni del territorio e mantenere un’offerta autentica e di qualità.

Nella valle Trompia, a Villa Carcina, la salumeria Porta ha scelto di escludere i prodotti della grande distribuzione per puntare sull’artigianato locale. Marco e Ramona Porta, affiancati dal padre Cesare, lavorano internamente carni equine e suine in una struttura che unisce laboratorio moderno e cantina storica. Questa scelta strategica non è solo commerciale ma rappresenta un atto di resistenza culturale contro l’omologazione dei gusti. L’obiettivo è recuperare tagli trascurati come il quinto quarto o la lingua, trasformando scarti potenziali in eccellenze gastronomiche. La produzione avviene interamente all’interno del negozio, garantendo una filiera corta e trasparente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salumeria Porta: recupero tagli rari e rifiuto della grande Articoli correlati Un biglietto per Roma in 24 secondi: Julian Bianchi porta la Rari Nantes ai campionati nazionaliLa piscina olimpica di Ravenna ha ospitato la prima uscita stagionale in vasca da 50 metri, con una formula "open" che ha permesso il confronto... Leggi anche: Marotta blinda Chivu: “Valori rari e cultura del lavoro: è un grande professionista”