La Salernitana si trova in un momento di transizione, cercando di mantenere continuità ed equilibrio in un campionato difficile. La squadra ha affrontato giorni complicati, ma ora la strada sembra più lineare. Le ultime partite e le decisioni dello staff indicano un tentativo di stabilizzare il rendimento e di evitare flessioni, portando avanti un percorso più coerente.

Tempo di lettura: 3 minuti Era, forse, la giornata più difficile per confermarsi. Le notizie dell’imminente passaggio di proprietà diffuse nell’immediata vigilia del match (inevitabili, visto che Olidata è quotata in borsa e queste operazioni si concretizzano sempre a mercati finanziari chiusi) avrebbero potuto mettere in discussione la tranquillità dell’ambiente, come evidenziato dallo stesso Cosmi nel post partita. Eppure la Salernitana è riuscita a strappare tre punti pesantissimi vincendo a Crotone e si è ripresa con i denti quel terzo posto che le era sfuggito malamente dopo Caserta. Un risultato non scontato, diciamolo subito, contro una squadra allenata benissimo dal tecnico salernitano Emilio Longo e in un momento di palese difficoltà numerica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salernitana, continuità ed equilibrio: ora la strada sembra meno tortuosa

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