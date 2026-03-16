Il sindaco di Niscemi ha annunciato che un premio recentemente ricevuto riconosce il lavoro di 44 anni dedicato alla Sagra del carciofo. Secondo le sue parole, il riconoscimento rappresenta anche un segnale di ripresa per la comunità locale. La premiazione è avvenuta in un contesto che sottolinea l’importanza di questa manifestazione annuale.

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - “Riceviamo un riconoscimento dal duplice significato: da un lato c'è il lavoro svolto, un lavoro lungo 44 anni di Sagra del carciofo, dall'altro vale come simbolo di ripartenza”. Con queste dichiarazioni, Massimiliano Conti, sindaco di Niscemi (Caltanissetta) in Sicilia è intervenuto in occasione della cerimonia di assegnazione dei marchi “Sagra di Qualità” ed “Evento di Qualità” da parte dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia, che rinnova, così, il suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, svoltasi presso il Senato della Repubblica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sagre, sindaco Niscemi: "Premio riconosce nostro lavoro ed è simbolo di ripartenza"

Articoli correlati

Niente simbolo ufficiale delle Olimpiadi a Cortina, il sindaco: «Costava 7 milioni di euro, ci siamo fatti il nostro»I celebri cinque cerchi, simbolo ufficiale dei Giochi invernali 2026, sono poco visibili a Cortina d’Ampezzo.

Zanicchi e il caso intitolazioni, il sindaco: “Iva è un nostro simbolo, cerchiamo la giusta formula per riconoscerla”Ventasso (Reggio Emilia), 12 febbraio 2026 – L’ ‘affaire’ Zanicchi ha suscitato polemiche e molti strascichi sul web.

Una selezione di notizie su Sagre sindaco Niscemi Premio riconosce...

Sagre, sindaco Niscemi: Premio riconosce nostro lavoro ed è simbolo di ripartenzaRoma, 16 mar. (Adnkronos) - Riceviamo un riconoscimento dal duplice significato: da un lato c'è il lavoro svolto, un lavoro lungo 44 anni di Sagra ... iltempo.it

Sagre, sindaco di Niscemi Conti: Premio che rappresenta il lavoro svolto e la rinascita della comunitàSagre, sindaco di Niscemi Conti: Premio che rappresenta il lavoro svolto e la rinascita della comunit? ... msn.com