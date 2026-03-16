Sagre ed eventi di qualità assegnati in Senato nuovi riconoscimenti?

A Roma, il 16 marzo, si sono svolti incontri tra oltre mille volontari, presidenti di Pro Loco e sindaci per discutere di sagre ed eventi locali. Sono stati assegnati nuovi riconoscimenti in Senato dedicati a iniziative di qualità organizzate in diverse regioni italiane. La cerimonia ha coinvolto figure pubbliche e rappresentanti di associazioni che operano nel settore degli eventi culturali e tradizionali.

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Più di mille - tra volontari, presidenti di Pro Loco e sindaci - hanno partecipato all'evento organizzato domenica 15 marzo all'Ergife Palace Hotel di Roma che ha aperto la due giorni di manifestazioni dedicati alla consegna dei marchi 'Sagra di Qualità' ed 'Evento di Qualità', che si è conclusa con la cerimonia istituzionale in Senato nella giornata odierna. I presidenti delle Pro Loco insignite del riconoscimento accompagnati dai sindaci nella prestigiosa Sala Koch hanno ricevuto le targhe, assegnate da Unpli (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia), 'Sagra di Qualità' ed 'Evento di Qualità'. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sagre ed eventi di qualità, assegnati in Senato nuovi riconoscimenti? Articoli correlati Premiati al Senato sagre ed eventi locali “di Qualità”: ci sono Cautano e San Salvatore TelesinoTempo di lettura: 5 minutiDalla “Sagra delle Pappardelle al Sugo di Papera” di Montegualtieri a quella “del Carciofo Violetto” di Niscemi, che oggi... Premiazione al Senato per Calici Santarcangelo: "È tra gli eventi di qualità"Quando Massimo Berlini lanciò l’idea e, insieme ad altri, organizzò la prima edizione, pochi potevano immaginare che avrebbe avuto tanto successo. Altri aggiornamenti su Sagre ed eventi di qualità assegnati in... Temi più discussi: UNPLI premia le eccellenze dei territori in Senato, lunedì 16 marzo verranno assegnati 44 nuovi riconoscimenti per il marchio Sagra di Qualità e 21 nuovi premi per il marchio Evento di Qualità e 3 menzioni speciali – Unpli Nazionale – Unione Nazionale Pr; Premiati al Senato sagre ed eventi locali di Qualità; L’Unpli consegna il Marchio Sagra di Qualità alla Sagra dell’asparago di Santena; Alle Tentavecchie di Gradoli il marchio Evento di qualità. Unpli premia sagre ed eventi di qualità, c’è anche NiscemiROMA – C’è anche Niscemi con la sua Sagra del carciofo violetto tra le realtà premiate oggi dall’Unpli. L’Unione Pro Loco d’Italia ha dato appuntamento oggi nella Sala Koch del Senato per assegnare 44 ... dire.it Premiati al Senato sagre ed eventi locali di QualitàDalla Sagra delle Pappardelle al Sugo di Papera di Montegualtieri a quella del Carciofo Violetto di Niscemi, che oggi cerca di rinascere dopo la drammatica frana: l'Unione Nazionale Pro Loco d'Ita ... ansa.it Concerti, fiere, sagre, feste di San Patrizio, gli ultimi giorni per vedere il Braciere Olimpico e tanto altro: cosa fare e dove andare nel #weekend a Milano e dintorni - facebook.com facebook