Sagre De Poli UdC | Premiando la qualità si celebra anche il volontariato

Oggi si è tenuta una cerimonia dedicata alle sagre di qualità, con un focus particolare sul ruolo dei volontari che le supportano. Un rappresentante di un partito politico ha sottolineato come valorizzare le iniziative di eccellenza contribuisca anche a riconoscere l’impegno di chi lavora gratuitamente per la comunità. L’evento ha visto la partecipazione di diversi organizzatori e volontari che si sono distinti per il loro contributo.

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - “Credo che oggi premiare le sagre di qualità significhi premiare il grande mondo del volontariato: sono più di 6400 le associazioni e centinaia di migliaia i volontari che lavorano gratuitamente nei nostri territori e di questi sono gli ambasciatori, delle nostre comunità, dei nostri borghi, delle nostre città”. E' quanto affermato dal senatore Antonio De Poli, segretario dell'Udc, alla cerimonia di assegnazione dei marchi “Sagra di Qualità” ed “Evento di Qualità” da parte dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia, che rinnova, così, il suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, svoltasi presso il Senato della Repubblica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sagre, De Poli (UdC): "Premiando la qualità si celebra anche il volontariato" Articoli correlati Campagna UDC per il Sì, sabato a Padova iniziativa con il Senatore De PoliSeparazione delle carriere, sdoppiamento del CSM, sorteggio dei componenti e la creazione di un tribunale speciale (Alta Corte) per giudicare gli... Il senatore Antonio De Poli (Udc): «Solidarietà all'operatore della Croce Gialla aggredito»ROMA – Il senatore Antonio De Poli, segretario nazionale dell’Udc, interviene per esprimere la propria vicinanza all’operatore della Croce gialla... Altri aggiornamenti su Sagre De Poli UdC Premiando la qualità... Sagre, De Poli (UdC): Premiando la qualità si celebra anche il volontariatoRoma, 16 mar. (Adnkronos) - Credo che oggi premiare le sagre di qualità significhi premiare il grande mondo del volontariato: sono più di 6400 le ... iltempo.it De Poli (Udc): Battaglia Udc taglia traguardo!In Senato è stato approvato stamane il testo unico sulle malattie rare che assorbe diversi disegni di legge tra cui quello da me presentato a inizio legislatura. E' legge! E' una vittoria per i ... quotidianosanita.it