Il giornalista italiano Sandro Sabatini ha commentato le prestazioni di Rafael Leao, calciatore del Milan, evidenziando come Yildiz si sia impegnato contro l’Udinese. Sabatini ha invitato il portoghese a seguire l'esempio del calciatore turco, sottolineando l’importanza di mettersi in mostra in alcune partite. Le sue parole sono state rivolte pubblicamente al giocatore rossonero, con l’obiettivo di stimolare una maggiore determinazione.

LEGGI ANCHE: Milan in prestito: Zeroli ancora infortunato. Comotto sempre più titolare. Chukwueze . "Contro l'Udinese Yildiz gli ha chiesto di giocare da falso nove, poi dopo poco Spalletti lo sposta e mette Boga in quel ruolo. Però il turco si è dato da fare. C'è una cosa che bisogna chiedersi su Leao a mio avviso: cosa rappresenta per il Milan? Se è il giocatore numero uno, se è il più pagato, se è il il progetto su cui è stato costruito il Milan negli ultimi anni, non si può consentire questo rendimento e che esca dal campo in quel modo. Se invece deve essere paragonato agli altri, allora è un altro discorso" . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sabatini: “Leao, prendi esempio da Yildiz. Contro l’udinese lui si è dato da fare”

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