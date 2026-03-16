Sabalenka trionfa a Indian Wells e sorprende tutti | il cucciolo finisce nel bidone del ghiaccio dopo la finale

A Indian Wells, Sabalenka ha conquistato il titolo dopo aver battuto la sua avversaria in finale. Dopo la vittoria, ha festeggiato insieme al suo fidanzato e ha deciso di immergere prima la testa e poi il suo cane nel bidone del ghiaccio. L’evento ha attirato l’attenzione dei presenti, creando subito scalpore sui social e tra gli spettatori.

Vince, festeggia, saluta il fidanzato (promesso sposo) e immerge prima la sua testa e poi il suo cane nel bidone del ghiaccio. La protagonista della sequenza è Aryna Sabalenka, che ha vinto in tre set la finale femminile di Indian Wells contro Elena Rybakina (3-6 6-3 7-6), annullando un match point e consolidando il suo primo posto. Tra Sabalenka e la stessa Rybakina (numero 2 del ranking) ci sono infatti più di 3mila punti di distacco. Dopo l’ennesima vittoria, Sabalenka si è scatenata nel post gara. La finale si è infatti giocata con temperature proibitive (oltre i 35 gradi) e a fine partita la tennista bielorussa si è subito rinfrescata mettendo la testa nel bidone del ghiaccio a bordocampo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sabalenka trionfa a Indian Wells e sorprende tutti: il cucciolo finisce nel bidone del ghiaccio dopo la finale Articoli correlati Aryna Sabalenka vince Indian Wells e mette il suo cucciolo di cane nel bidone del ghiaccioAryna Sabalenka rafforza il suo primato nella classifica WTA vincendo il torneo 1000 di Indian Wells: battuta in finale Elena Rybakina. “Cosa fa?”. Aryna Sabalenka trionfa a Indian Wells, poi il gesto col suo cane che gela tuttiAryna Sabalenka si è presa Indian Wells al termine di una finale durissima, di quelle che lasciano addosso fatica, tensione e un senso di liberazione... Contenuti e approfondimenti su Indian Wells Temi più discussi: Tennis: Aryna Sabalenka vince il torneo Wta 1000 di Indian Wells; Sabalenka trionfa a Indian Wells: battuta Rybakina; Sabalenka, esordio brillante a Indian Wells: vince con l'anello di fidanzamento da 12 carati; Sabalenka trionfa a Indian Wells: la rivincita su Rybakina è servita. Sabalenka, dalla crisi di nervi alla gloria: distrugge la racchetta, ribalta Rybakina e trionfa a Indian WellsSabalenka parte male, poi reagisce in maniera furente, scaglia la racchetta a terra, ribalta Rybakina e si prende la rivincita conquistando il suo primo titolo a Indian Wells ... sport.virgilio.it Sabalenka trionfa a Indian Wells contro RybakinaAryna Sabalenka ha conquistato il torneo Wta 1000 di Indian Wells, imponendosi in una finale intensa contro Elena Rybakina. La tennista bielorussa, attuale numero uno del ranking mondiale, ha avuto la ... it.blastingnews.com La Ragione. Coldplay · Clocks. Jannik Sinner trionfa a Indian Wells e dedica la vittoria in finale contro Daniil Medvedev a un amico speciale: Andrea Kimi Antonelli, il 19enne pilota bolognese che in mattinata ha conquistato il suo primo successo in Formula 1, - facebook.com facebook Con il titolo di Indian Wells Jannik Sinner diventa il tennista più giovane di sempre a vincere TUTTI i tornei più importanti sul cemento Australian Open US Open Indian Wells Miami Toronto Cincinnati Shanghai Paris Nitto ATP Finals x.com