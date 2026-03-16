Rybakina ha commentato la sua recente partita, sottolineando di essere il principale ostacolo verso la vittoria. La conclusione della gara è stata diversa rispetto a quella degli Australian Open, ma la giocatrice ha espresso una delusione per la sconfitta che si accompagna a un senso di soddisfazione per il percorso di crescita. La sua analisi si concentra sull’importanza di migliorare se stessa.

La conclusione questa volta è stata radicalmente diversa rispetto alla recente partita degli Australian Open, ma la naturale delusione per la sconfitta deve lasciare spazio alla soddisfazione per un cammino di crescita che non accenna a rallentare. Elena Rybakina si è arresa nella finale di Indian Wells dopo una battaglia senza esclusione di colpi contro Aryna Sabalenka. La kazaka si conferma però una delle migliori giocatrici degli ultimi mesi e guadagna, con pieno merito, la seconda posizione del ranking WTA. Il commento della partita: “ È stata una partita molto combattuta, soprattutto nel terzo set. È stato come giocare alla roulette russa, non credo che nessuna delle due abbia fatto qualcosa di straordinario per vincere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rybakina: “Sono io il mio più grande ostacolo per la vittoria”

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