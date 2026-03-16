Russia-Ucraina Usa-Iran Indo-Pacifico L’ambasciatore Talò | I conflitti e le tensioni sono interconnessi

L’ambasciatore Talò ha dichiarato che i conflitti in Russia e Ucraina, tra Stati Uniti e Iran e nell’area dell’Indo-Pacifico sono collegati tra loro. I conflitti attuali continuano senza una risoluzione evidente e si osserva una rete di tensioni che coinvolge diverse regioni del mondo. La situazione resta complessa e in evoluzione, senza indicazioni di un immediato miglioramento.

I conflitti globali si aprono mentre quelli in corso sono ben lontani dal trovare una soluzione, le tensioni si moltiplicano, le dinamiche geopolitiche prospettano un’entropia crescente nel sistema-mondo: l’Ucraina, l’Iran e, in prospettiva, l’Indo-Pacifico sono le principali, ma non uniche, aree calde di un contesto in cui le crisi creano effetti che si propagano a ritmi esponenziali. Per tracciare una rotta in un mare agitato InsideOver dialoga con l’ambasciatore Francesco Maria Talò, diplomatico di lungo corso e attento osservatore del sistema globale. Ambasciatore d’Italia in Israele dal 2012 al 2017, Rappresentante Permanente d’Italia... 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Russia-Ucraina, Usa-Iran, Indo-Pacifico. L’ambasciatore Talò: “I conflitti e le tensioni sono interconnessi” Articoli correlati Il mondo col fiato sospeso per le tensioni nell’Indo Pacifico tra Cina e UsaIl mondo trattiene il respiro, con lo spettro di una terza guerra mondiale che si proietta sempre più nitido sull'Indo-Pacifico. Media: “Usa cedono agli europei la guida di due basi Nato, anche a Napoli”. Kubilius: “Le priorità degli Stati Uniti sono nell’Indo-Pacifico”Sin dal suo primo mandato alla Casa Bianca, Trump ha insistito sul punto: le nazioni europee devono assumersi maggiore responsabilità per la propria... Aggiornamenti e notizie su Russia Ucraina Usa Iran Indo Pacifico... Temi più discussi: Guerra Iran, petrolio e missili: Russia e Cina più forti, Kiev rischia; Perché ora è Trump a chiedere aiuto all’Ucraina contro i droni Shahed iraniani; Il mondo questa settimana: guerra Usa-Iran, chiusura dello Stretto di Hormuz, Ucraina, Togo-Russia; Iran a scuola di droni da Putin, Russia svela le tattiche per colpire Usa. Guerra Ucraina Russia, Trump: Sanzioni su petrolio russo ripristinate a crisi finitaLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Trump: Sanzioni su petrolio russo ripristinate a crisi finita ... tg24.sky.it Ucraina Russia, Putin a Trump: Avanzata russa in Donbass convinca Kiev a trattareLeggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina Russia, Putin a Trump: 'Avanzata russa in Donbass convinca Kiev a trattare' ... tg24.sky.it MILANO CORTINA | La valanga azzurra e il ritorno della Russia, i volti delle Paralimpiadi. Mazzel e Bertagnolli nove medaglie in due, l'Ucraina domina il biathlon #ANSA - facebook.com facebook Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump: “Più difficile fare accordo con Zelensky che con Putin” x.com