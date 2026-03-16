La corsa alla Champions League si avvicina alla fase decisiva con i calendari della Serie A ormai definiti. Quattro squadre si contendono il trono in un percorso che si preannuncia difficile e intenso, tra partite da disputare in un calendario ravvicinato. La tensione cresce mentre le squadre si preparano alle ultime sfide, con tutto ancora in bilico fino alla fine.

Con la pubblicazione degli ultimi palinsesti della Lega Serie A, la corsa alla Champions League è ufficialmente entrata nella sua congiuntura più critica. Con soli nove turni ancora da disputare, il distacco tra la sorpresa Como e l’ Atalanta è di appena sette lunghezze, con Juventus e Roma nel mezzo a rendere l’area nobile della classifica una vera polveriera. Se l’Inter sembra ormai aver preso il largo verso il tricolore, la lotta per il quarto posto, e i relativi introiti multimilionari, si sposta ora sul piano della resistenza atletica e della gestione dei big match, in un calendario che non concede sconti a nessuno. Como e Juventus: il duello per il sorpasso immediato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Rush finale Champions: quattro regine per un trono nell’inferno dei calendari

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