Rugby l’Italia sta crescendo ma manca ancora la maturità per essere big

L’Italia di rugby ha concluso uno dei migliori Sei Nazioni, mostrando segnali di crescita, ma la partita di Cardiff ha lasciato l’amaro in bocca. Gli azzurri hanno perso, non riuscendo a replicare le buone prestazioni delle settimane precedenti. La squadra ha affrontato la gara con determinazione, ma non è riuscita a mantenere la stessa intensità e precisione. La differenza tra le vittorie e questa sconfitta è evidente.

Si è concluso uno dei migliori Sei Nazioni dell’Italrugby, ma le tante gioie vissute in queste settimane sono state in parte oscurate dalla prestazione di Cardiff, dove gli azzurri non hanno saputo confermare quanto di buono fatto nei primi quattro turni. Una prova di maturità fallita, come già successo in passato. Ma partiamo dalle note positive, che sono tante. Ovviamente a fare notizia è stata la storica vittoria ottenuta contro l’Inghilterra, primo successo nella storia contro i britannici. Un risultato arrivato al termine di un match non perfetto, ma dove Lamaro e compagni hanno dimostrato sia qualità tecniche e tattiche, sia la capacità di reggere l’urto nei momenti più difficili. 🔗 Leggi su Oasport.it

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