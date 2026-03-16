Al suo 26° gran premio con la squadra rossa, Lewis Hamilton è riuscito a salire sul podio, condividendolo con Charles e un altro pilota, creando un momento che ha attirato l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori. La gara ha visto protagonisti anche Lewis e Charles, protagonisti di uno spettacolo tra sorpassi e duelli che ha coinvolto gli spettatori lungo tutto il percorso.

Finalmente! Al suo 26° gran premio in rosso, Lewis Hamilton è riuscito a salire su un podio dove nello stesso fotogramma sono racchiusi il passato, il presente e il futuro di questo sport. La Ferrari 2026 è meglio di quella dello scorso anno, ma non è ancora sufficiente per sognare. Tagliare il traguardo a più di 25 da Antonelli, in una gara con quattro giri dietro la Safety Car, significa che non si ha ancora il passo per vincere. Ma almeno c'è l'affidabilità che invece tormenta Red Bull e McLaren (neppure partite). Hamilton e Leclerc ci hanno anche divertiti con un lungo duello che ha rischiato di trasformarsi in big bang. «Lewis è stato più bravo di me, è andato più forte dalle FP1 e ha meritato il podio ammette Leclerc con la solita sincerità - Alla fine abbiamo dato tutto e io, in gara, mi sono divertito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rossa seconda forza, ma che show fra Lewis e Charles

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