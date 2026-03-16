Roma Volley da impresa | Brescia battuta al tie-break al Palazzetto

Al Palazzetto dello Sport di Roma, la SMI Roma Volley ha battuto al tie-break la capolista Valsabbina Millenium Brescia in una partita molto combattuta e ricca di emozioni. La sfida si è conclusa con una vittoria significativa per la squadra di casa, che ha portato a termine un incontro intenso e appassionante. La vittoria è arrivata dopo cinque set giocati con grande intensità da entrambe le squadre.

Serata da ricordare al Palazzetto dello Sport di Roma, dove laSMI Roma Volleyfirma una vera impresasuperando al tie-break la capolista Valsabbina Millenium Bresciaal termine di una sfida intensa e spettacolare. Ilsuccesso per 3-2 delle Wolvesinterrompe la striscia di sedici vittorie consecutive delle lombarde e riapre completamente la corsa alle posizioni di vertice nella Pool Promozione. La classifica resta cortissima, con quattro squadre racchiuse in appena due punti: Roma può ora ambire a un piazzamento tra il terzo e il sesto posto nella griglia playoff che assegnerà il secondo slot per la promozione in Serie A1. Ilprimo puntodel match porta subito la firma delnuovo acquisto giallorosso Jatzko, protagonista anche del 6-1 iniziale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma Volley da impresa: Brescia battuta al tie-break al Palazzetto Articoli correlati Leggi anche: Roma Volley di cuore: Padova piegata al tie-break al Palazzetto | VIDEO INTERVISTE Roma Volley sfiora l’impresa: Busto Arsizio vince al tie-breakUn’altra maratona tra Futura Giovani Busto Arsizio e SMI Roma Volley, questa volta premiata dalle padrone di casa. Contenuti e approfondimenti su Roma Volley da Temi più discussi: Impresa Smi Roma volley: batte la capolista Brescia per 3-2; Finali Under 13: KK Volley Roma (M 6x6) e Volleyrò CDP (F Elite) conquistano i titoli territoriali; Colpaccio Roma: battuta la capolista Brescia; Destinazione Capitale: Leonesse a Roma per continuare a sognare. Impresa Smi Roma volley: batte la capolista Brescia per 3-2Prestazione impeccabile delle giallorosse che portano a casa due punti e continuano a sognare la promozione in A1 ... roma.corriere.it Volley Mercato: Roma ingaggia Romy JatzkoSchiacciatrice tedesca, ha giocato nell’ultima stagione nel Mulhouse vincendo la Coppa di Francia. Rientra da un periodo di recupero post infortunio. Sarà a disposizione di Cuccarini per il finale di ... corrieredellosport.it Domenica 15 marzo in occasione della partita della SMI Roma Volley contro Brescia, ci sarà l'info point per i Wolves Summer Camp. Chiunque voglia avere informazioni sui camp organizzati dalla squadra di Roma in seri - facebook.com facebook