Roma si prepara alla partita di giovedì sera contro il Bologna, dopo aver perso domenica contro il Como. La squadra biancoceleste affronta questa sfida con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica. La partita si svolgerà allo stadio di Roma, e rappresenta un’occasione importante per i giallorossi di ottenere punti fondamentali in campionato.

Alla luce della sconfitta di domenica contro il Como, la Roma arriva alla sfida di giovedì sera contro il Bologna con una posta in palio altissima. In una settimana fatta di colpi di scena, tensioni ed errori arbitrali, la squadra di Gasperini si è ritrovata ad essere la vera underdog della storia. Dal pareggio del Dall’Ara alla caduta del Sinigaglia, il cammino giallorosso ha seguito i ritmi di un vero thriller sportivo. E mentre nella notte degli Oscar Wes Anderson trionfava con “Una battaglia dopo l’altra”, Gasperini – un po’ come il Leonardo DiCaprio del film – prosegue in questa storia tra insidie e ostacoli, con l’Olimpico pronto a fare da cornice all’ultimo possibile finale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, una battaglia dopo l’altra: dal Como al Bologna per una notte da Oscar

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