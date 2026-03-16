Roma tamponamento tra tram | 10 feriti mistero sulla dinamica

A Roma, dieci persone sono rimaste ferite in un tamponamento tra due tram avvenuto su via Prenestina. Tutti i coinvolti sono stati portati in ospedale, anche se nessuno si troverebbe in condizioni gravi. La dinamica dell'incidente resta ancora da chiarire, mentre i soccorsi sono intervenuti prontamente sul luogo dell'incidente.

Sono dieci al momento i feriti dopo il tamponamento tra due tram su via Prenestina a Roma. Tutti sono stati trasportati in ospedale, ma non sarebbero in gravi condizioni. L'incidente è accaduto all'altezza via Erasmo Gattamelata e sono in corso gli accertamenti per capire la dinamica. Sul posto è giunta la polizia locale che ha messo in sicurezza l'area, con chiusura temporanea della sede tranviaria. Solo intorno alle 9.30 è stata ripristinata la circolazione delle linee 5, 14 e 19. Lo riporta Atac in una nota. Nel corso della parziale interruzione - fa sapere l'Agenzia del trasporto autoferrotranviario della Capitale - la porzione di linea interessata è stata svolta con autobus. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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L'acqua di Roma non viene dal Tevere. Non è mai venuta — almeno non da quando hai memoria tu. A circa 90 chilometri dalla capitale, nella provincia di Rieti, in località Piana di San Vittorino alle pendici del Monte Nuria, zampillano le sorgenti del Peschiera - facebook.com facebook

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