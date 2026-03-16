A Roma, un ragazzo tunisino di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo aver commesso una rapina. Nonostante fosse sotto obbligo di firma, il giovane ha aggredito una vittima e si è allontanato con il bottino. Durante l’arresto, aveva il braccio ingessato, ma ciò non gli ha impedito di essere fermato dalle forze dell’ordine.

Un giovane di 22 anni, cittadino tunisino già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nel cuore di Roma per aver commesso una rapina nonostante fosse sotto obbligo di firma. L’elemento che ha sigillato la sua sorte è stato un dettaglio fisico inequivocabile: un braccio destro ingessato, visibile nelle riprese delle telecamere di videosorveglianza. L’arresto è avvenuto dopo che lo studente americano, vittima dell’aggressione su corso Vittorio Emanuele II, ha riconosciuto il malvivente grazie a quel segno distintivo. Il giudice ha quindi disposto l’aggravamento della misura cautelare e il trasferimento del detenuto nel carcere di Rebibbia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma: rapina con braccio ingessato, arrestato il 22enne

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