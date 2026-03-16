Roma militare Usa aggredisce un carabiniere ma evita l’arresto | denunciato a piede libero

Un militare statunitense è stato denunciato a piede libero a Roma dopo aver aggredito un carabiniere. L’incidente si è verificato in città e, se fosse stato un individuo di altra nazionalità o con un profilo diverso, potrebbe essere stato tratto in arresto. Al momento, l’uomo è stato identificato e denunciato senza restrizioni.

Se fosse stato un “balordo”, magari africano o dell’Est europeo, peggio ancora un “anarchico”, forse l’avrebbero arrestato. E in questi tempi di ossessioni securitarie, avrebbe senz’altro avuto l’onore delle cronache, almeno quelle locali. Invece a Roma non si è saputo niente del militare statunitense, un 22enne dal cognome italiano “in evidente stato di alterazione” e cioè ubriaco, che ha aggredito e atterrato un appuntato dei carabinieri. È successo la sera di sabato 7 marzo, attorno alle 23, davanti a Palazzo Giustiniani, sede distaccata del Senato alle spalle di Palazzo Madama, nel centro della Capitale. A quanto pare è stato necessario l’intervento di altri tre militari e poi dei sanitari del 118 per contenere la furia del giovanotto, che era stato sorpreso a orinare in strada, anzi “proprio sul portone del palazzo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roma, militare Usa aggredisce un carabiniere ma evita l’arresto: denunciato a piede libero Articoli correlati Aggredisce un agente in via Atenea, arresto convalidato ma torna libero con obbligo di firmaIl 24enne di Favara era finito in manette per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Una selezione di notizie su Roma militare Usa aggredisce un... Discussioni sull' argomento La guerra in Medio Oriente - La giornata del 6 marzo LIVE BLOG; Guerra all’Iran: i rischi di coinvolgimento dell’Italia; Iran, aumentano i rischi di coinvolgimento dell'Italia; Il 14 marzo un NO a tutto campo. Un uomo di 60 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di violenza sessuale aggravata. La vittima sarebbe un ragazzino di 16 anni, uno studente, costretto a subire atti sessuali sulla metro C, che utilizza per andare a scuola. Il presunto stupratore lo avrebb - facebook.com facebook Terremoto a Roma: il mistero della scossa fantasma di oggi pomeriggio. Tante segnalazioni ma sismografi piatti x.com