Malen ha segnato ancora durante la partita tra Como e Roma, portando il suo totale stagionale a sette gol. Riccardo Gentile ha commentato su Sky Sport che l’attaccante olandese, arrivato a gennaio, è diventato il miglior marcatore della squadra. La rete è stata realizzata al settimo minuto di gioco, contribuendo alla partita in corso.

“ Sette gol per Malen, diventa il miglior marcatore della squadra: è arrivato a gennaio ” con queste parole Riccardo Gentile commenta su Sky Sport la rete realizzata dall’attaccante olandese al settimo minuto di gioco di Como-Roma. Arrivato a gennaio in piena emergenza di attaccanti: Donyell Malen si è preso il reparto offensivo giallorosso e, con il sigillo al Senigallia, è il capocannoniere stagionale della Roma. Sono bastati appena tre mesi. L’ esordio con gol all’Olimpico di Torino alla prima presenza, convocazione e titolarità in giallorosso; poi le doppiette con Cagliari e Napoli. Un giocatore come Malen mancava e serviva alla Roma, un trascinatore nei momenti importanti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Malen segna ancora: è il miglior realizzatore stagionale

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