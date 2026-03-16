Negli ultimi incontri, la Roma ha subito sette gol in tre partite, segnando un netto cambio rispetto alle prestazioni precedenti. Fino a poche settimane fa, si parlava di una difesa solida, supportata da un portiere di livello e da un reparto difensivo esperto, che aveva portato i giallorossi a vantare la miglior difesa d’Europa in termini statistici. Ora, però, la solidità difensiva sembra essere venuta meno.

Fino a un mese fa si parlava di una Roma che non prendesse gol, forte di avere in squadra un grande portiere e un reparto difensivo collaudato il quale ha reso i giallorossi, statisticamente parlando, la miglior difesa d’Europa. In seguito qualcosa si deve essere sciolto, sono ben 9 i gol presi a cavallo tra Febbraio e Marzo, di cui 7 solo nelle ultime 3 giornate di campionato. Sono lontani i tempi in cui la retroguardia giallorossa se la giocava con le big d’Europa, come Arsenal e Bayern Monaco. Tra Napoli e Como: 9 gol subiti in 5 giornate di campionato. Alla vigilia della partita contro i partenopei, la squadra della Capitale vantava la miglior difesa della Serie A con 14 reti prese in 24 partite, media di 0,5 a incontro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, la difesa fa acqua: 7 gol subiti in 3 partite

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