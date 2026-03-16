Roma fragile a Como | quarto posto perso contro il Bologna l’Europa vale una stagione

La Roma ha perso il quarto posto a Como, dopo una sconfitta contro il Bologna. La partita ha riacceso le discussioni sui vari problemi della squadra, tra errori arbitrali e l’assenza di alcuni giocatori chiave a causa degli infortuni. La squadra si trova ora a dover affrontare una stagione in cui l’obiettivo europeo è più che mai in bilico.

Inutile girarci intorno e puntare il dito su chi abbia o meno delle colpe. Si può discutere degli errori arbitrali, della Roma decimata dagli infortuni e quindi della scarsità di alternative dalla panchina. C’è chi critica le scelte di Gasperini e chi invece preferisce mantenere alto il morale della squadra. La realtà, però, è che il passato non si può cambiare. E chi conosce davvero la Roma sa bene che tutto ha iniziato a complicarsi da quella partita contro la Juventus: avanti 3-1, i giallorossi si sono fatti rimontare fino al 3-3, lasciando per strada due punti pesantissimi nella corsa alla Champions League. Da lì la strada si è fatta sempre più in salita: prima la sconfitta contro il Genoa, poi il passo falso contro il Como, arrivato in una partita che valeva il quarto posto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Fragile ergo sum 101 artisti riflettono sul tema della fragilità. Sono felice di partecipare a questa mostra curata da Roberto Gramiccia e Alberto Dambruoso, in uno spazio straordinario come la Biblioteca Vallicelliana. Roma 19 marzo 2026 – ore 17–19 *Fin - facebook.com facebook