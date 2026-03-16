A Roma, il tecnico Gian Piero Gasperini affronta una stagione difficile con i giallorossi. Dopo il ko contro il Sinigaglia, la squadra ha subito dieci sconfitte in 29 partite di Serie A, una cifra che richiama un precedente del 2013. La squadra si trova ad affrontare anche problemi nei finali di gara, con alcune sconfitte che si sono consumate negli ultimi minuti.

Il progetto tecnico di Gian Piero Gasperini alla Roma barcolla sotto i colpi di una statistica impietosa: con il 2-1 incassato al Sinigaglia, i giallorossi toccano quota dieci sconfitte in ventinove giornate di Serie A. Si tratta di un tracollo storico che riporta la memoria all’annata 20122013, quella del fallimento della gestione Zeman e del subentro di Andreazzoli. Nonostante l’attuale sesto posto, il trend è allarmante: il numero di ko ha già superato il bilancio dell’intera stagione passata, aggravato dalle debacle europee contro Lille e Viktoria Plzen e dall’uscita prematura dalla Coppa Italia per mano del Torino. L’emorragia di punti... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, crisi Gasperini: 10 sconfitte come nel 2013 e l’incubo dei finali di gara

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