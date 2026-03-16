A Roma, presso la banca Credem in Piazza delle Cinque Lune, si è verificato un allarme bomba che ha portato all’evacuazione dell’area. Immediatamente sono intervenuti agenti di polizia, vigili del fuoco e carabinieri che hanno avviato le procedure di sicurezza e messo in sicurezza la zona. La situazione è sotto controllo e le forze dell’ordine stanno gestendo l’intervento.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti di polizia, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno tempestivamente avviato le procedure di sicurezza e isolato la zona Nell’arco di pochi giorni risulterebbero statediverse le segnalazioni di allarme bomba a Roma, innescandoagitazioneeapprensionetra i residenti e i dipendenti delle attività commerciali della Capitale. Proprio oggi, nel primo pomeriggio, ègiunto un avvertimento del presunto rischio presso la sede della bancaCredeminpiazza delle Cinque Lune, a due passi dapiazza Navona. Tramite il pronto intervento della polizia, dei vigili del fuoco e dei carabinieril’area interessata è stata rapidamente liberataal fine di permettere lenecessarie verifichee la struttura è stataevacuatain via precauzionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma, allarme bomba alla banca Credem: evacuata Piazza delle Cinque Lune

Articoli correlati

Leggi anche: Allarme bomba alla banca Credem in piazza delle Cinque Lune: evacuata la sede nel centro di Roma

Roma, evacuata sede in via della Scrofa per allarme bombaAllarme bomba in via della Scrofa, a Roma, dove ci sono la sede di Fratelli d'Italia e la redazione del Secolo d'Italia.

Una raccolta di contenuti su Cinque Lune

Allarme bomba alla Credem di piazza delle Cinque Lune, l'edificio è stato evacuatoL'intera zona è stata transennata. Gli artificieri sono al lavoro per effettuare verifiche all'interno degli uffici ... roma.corriere.it

Allarme bomba alla banca Credem in piazza delle Cinque Lune: evacuata la sede nel centro di RomaScatta l’allarme nella banca a due passi da piazza Navona. Polizia, carabinieri e vigili del fuoco sul posto, edificio evacuato e area isolata ... fanpage.it