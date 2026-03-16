Roma 16enne molestato ripetutamente in metro | arrestato 60enne

A Roma, un uomo di 60 anni è stato arrestato dopo che un minorenne di 16 anni ha denunciato di essere stato molestato ripetutamente in metropolitana. La denuncia è stata presentata il 6 marzo ai carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza del ragazzo. Il padre del minore ha scattato una fotografia dell’uomo con il suo telefono, contribuendo all’arresto.

Sei episodi di violenzasullo stesso treno e alla stessa ora. Un vero e proprio incubo quotidiano quello vissuto dauno studente di 16 annidi Roma, che ogni mattina prendeva la metropolitana per recarsi a scuola. Il giovane è infatti sarebbe stato vittima diuna serie di abusi da parte di un uomo di 60 anni, arrestato dai carabinieri con l’accusa diviolenza sessuale aggravata e continuata. Gli episodi incriminati si sarebbero verificati trala fine del mese di febbraio e i primi di marzolungo lalinea C della metro di Roma, nel tratto tra le stazioni diPignetoeCentocelle. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe individuato... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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