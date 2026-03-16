Roma | 115 mq 4 balconi e luce da tre lati

A Roma, nel quartiere della Balduina, una coppia ha iniziato i lavori di ristrutturazione di un appartamento di 115 metri quadrati al primo piano. L’immobile dispone di quattro balconi e di luce proveniente da tre lati, caratteristiche che verranno valorizzate durante i lavori. La ristrutturazione coinvolge gli interni e le finiture, con l’obiettivo di migliorare gli spazi e la luminosità dell’appartamento.

Nel cuore di Roma, nel quartiere della Balduina, una coppia ha avviato un progetto di ristrutturazione che trasforma un appartamento di 115 metri quadrati situato al primo piano. L’intervento si concentra sul recupero della luce naturale e sulla valorizzazione degli elementi originali, come le porte in legno e i mobili di famiglia, senza ricorrere a demolizioni massive. La sfida principale è stata mantenere l’anima dell’abitazione del 1950 mentre si aggiornano gli impianti e le finiture per rispondere alle esigenze moderne. La soluzione adottata ha privilegiato la luminosità tripla esposizione, sfruttando quattro balconi con metrature variabili tra i 3,5 e i 13 metri quadrati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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