A Rogoredo, l'inchiesta sull'omicidio di Abderrahim Mansouri si arricchisce di due nuovi indagati, portando il totale a sette persone coinvolte. Carmelo Cinturrino, già arrestato, è accusato di aver premeditato l'omicidio avvenuto il 26 gennaio in via Impastato a Milano. Le indagini continuano nel tentativo di fare luce sui dettagli del caso.

AGI - Ci sono altri 2 nuovi indagati (al momento sono 7 in tutto) nell'inchiesta che ha portato all'arresto di Carmelo Cinturrino, accusato dell' omicidio volontario di Abderrahim Mansouri lo scorso 26 gennaio in via Impastato a Milano. Per Cinturrino inoltre si aggiungono altre ipotesi di reato. Le novità emergono dalla richiesta di incidente probatorio lunga 22 pagine firmata dal pm Giovanni Tarzia. Le nuove accuse a Cinturrino. Minacce a Mansouri prima di ucciderlo, martellate su due uomini, spaccio di droga, richieste di denaro ai pusher. È lungo e caratterizzato da accuse gravissime, in particolare per un uomo che veste la divisa della Polizia di Stato, l'elenco di accuse che il procuratore Marcello Viola e il pm Giovanni Tarzia mettono in fila nel documento che dispone l' incidente probatorio. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Rogoredo, nuove accuse contro Cinturrino: "Premeditò l'omicidio di Mansouri"

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