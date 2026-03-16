Rodeo Giovanile | 40 tennisti sfidano il Kinder Trophy

A Motta di Livenza si è appena conclusa una tappa importante del Rodeo Giovanile, con 40 tennisti che si sono sfidati nel torneo Kinder Trophy. La competizione ha visto protagonisti giovani atleti provenienti dalla regione, impegnati in partite che hanno messo in mostra le loro abilità sul campo. La manifestazione ha coinvolto diverse categorie, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

La scena dello sport giovanile nel Veneto si è accesa a Motta di Livenza, dove si è appena conclusa una fase cruciale del Rodeo Giovanile. Quaranta giovani tennisti, divisi tra le categorie under 10 e under 12, hanno affrontato prove generali che fungono da trampolino per la prestigiosa tappa del Kinder Trophy. La competizione ha al comando Maurizio Epifano e Riccardo Granzotto, i quali hanno supervisionato lo svolgimento dei tabelloni maschili e femminili. Il torneo non è solo un evento isolato, ma rappresenta un tassello fondamentale nella formazione delle nuove leve del tennis italiano. I risultati emersi dalla gara hanno evidenziato il talento emergente di diversi atleti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rodeo Giovanile: 40 tennisti sfidano il Kinder Trophy Articoli correlati Tennis, i risultati del Rodeo giovanile al Republic Sport Village di JesoloSi è concluso nel pomeriggio di domenica il Rodeo tennistico giovanile under 14 con 30 ragazzi coordinati da Alessandro Mior. Basket giovanile. I leoncini si sfidano a canestro. Ecco a Seregno il torneo Under 14Si terrà a Seregno nella palestra Don Milani in via Carroccio il 4/5 gennaio la sesta edizione del torneo giovanile Under 14 “Un leone a canestro“. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rodeo Giovanile Sporting Life Center, chiuso il Rodeo giovanile per Under 12 e 14 con 48 giovaniBuone le prestazioni maschili dei giovani dello Sporting Life Center. Nel femminile vincono le giocatrici veneziane. Pronto un altro rodeo giovanile a Motta di Livenza nel prossimo weekend. Per gli ad ... trevisotoday.it Tennis, Long Rodeo: iniziano gli incontri al Solerò di Gaiarine e al TC Villa GuidiniDomani il giovanile a Motta di Livenza dalle ore 10.00. Oltre 250 i giocatori impegnati nella Marca tra chiusura torneo ad Altivole, l'inizio di Vedelago, i rodeo, il campionato veterani Sabato e l'in ... trevisotoday.it