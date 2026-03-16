Martedì 17 marzo, nelle sale di Frascati e Genzano di Roma, si svolgono incontri con il regista Rocco Papaleo e l’attore Andrea Fuorto. Durante l’evento, i presenti possono partecipare a sessioni di confronto con i due artisti, che presenteranno il loro lavoro intitolato Il bene comune. L’appuntamento si inserisce nel calendario culturale delle due città e coinvolge il pubblico locale.

Cosa: Incontri in sala con il regista Rocco Papaleo e l’attore Andrea Fuorto. Dove e Quando: Frascati e Genzano di Roma, martedì 17 marzo. Perché: Un’occasione unica per dialogare con i protagonisti di un film che unisce musica, resilienza e territorio. Il cinema d’autore torna a farsi prossimo, accorciando le distanze tra lo schermo e la platea. In occasione dell’uscita nelle sale italiane della sua ultima fatica cinematografica, Il bene comune, il regista e interprete Rocco Papaleo ha scelto di incontrare personalmente il pubblico della provincia romana. Accompagnato dal giovane e talentuoso attore Andrea Fuorto, l’artista lucano farà tappa in due storici presidi culturali dei Castelli Romani nella serata di martedì 17 marzo, portando con sé il carico di umanità e poesia che da sempre contraddistingue la sua cifra stilistica. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Rocco Papaleo presenta Il bene comune ai Castelli

Articoli correlati

Rocco Papaleo presenta “Il bene comune” nei cinema di RomaCosa: Il regista Rocco Papaleo, insieme a Claudia Pandolfi e Andrea Fuorto, incontra il pubblico per l’uscita del film Il bene comune.

‘Il Bene comune’: Rocco Papaleo in una nuova commedia coraleClaudia Pandolfi, Teresa Saponangelo e Vanessa Scalera sono le protagoniste del nuovo film Il Bene comune, in sala dal 12 marzo.

Una raccolta di contenuti su Rocco Papaleo

Temi più discussi: Rocco Papaleo presenta Il bene comune: Il mio inno alla condivisione; ‘Il bene comune’. Il nuovo film diretto da Rocco Papaleo; Il bene comune: Rocco Papaleo presenta il suo nuovo film a Verona; Il Bene Comune, il nuovo film di Rocco Papaleo dal 12 marzo al cinema.

Il bene comune, intervista a Rocco Papaleo, Vanessa Scalera e Claudia PandolfiNel suo nuovo film Il bene comune, in uscita il 12 marzo, Rocco Papaleo firma una dramedy on the road di cui è anche protagonista. Al centro della ... superguidatv.it

Il bene comune secondo Rocco PapaleoL'attore e regista al multisala Massaua di Torino per presentare il suo ultimo film. Il racconto di un pellegrinaggio laico per sentirsi comunità ... rainews.it

VIDEO / Al Cinema Edera di Treviso, sabato 14 marzo, per la presentazione del suo ultimo film "Il Bene Comune", Rocco Papaleo racconta il legame, forte e sincero, con la madre, quello con le cinque donne del cast e quello con la sua terra. Per il regista, attor - facebook.com facebook

Rocco Papaleo e il Bene comune: “La mia Basilicata rockcon la malinconia di Avati” x.com