Robur gara thrilling contro il Prato Il pareggio arriva nel recupero

Nel match tra Prato e Robur, le due squadre si sono affrontate in una partita ricca di emozioni che si è conclusa con un pareggio nel recupero. Il Prato ha schierato un modulo 3-5-2 con Furghieri tra i pali, mentre la Robur ha risposto con formazioni compatte. Le reti sono arrivate nel finale, portando a un risultato di 3-3.

PRATO 3 SIENA 3 PRATO (3-5-2) Furghieri; Berizzi, Polvani, Risaliti; Cesari, Greselin, Fiorini (36’st Andreoli), Lattarulo, Zanon; Rossetti (22’st Verde), Mencagli. Panchina: Sebastiano, Stomeo, Corsa, Limberti, Boccardi, Santarelli, Atzeni. Allenatore Dal Canto SIENA (3-4-2-1) Michielan; Conti, Somma, Cavallari (26’st Noccioli); Bello, Mastalli (26’st Barbera), Vlahovic (48’st Rossi), Zanoni; Lipari (35’st Giannetti), Ciofi (50’st Schettini); Andolfi. Panchina: Paolucci, Vari, Nardi, Tosini. Allenatore Voria. Arbitro Vincenzi di Bologna (Pascoli-Federico). Reti: 17’pt Mencagli, 24’pt Rossetti (rig.), 43’pt e 11’st Lipari, 38’st Verde, 47’st Giannetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Robur, gara thrilling contro il Prato. Il pareggio arriva nel recupero Articoli correlati Un Siena che non si arrende: pareggio nel recupero a Prato, finisce 3-3 il big matchPrato, 15 marzo 2026 – E’ un Siena indomabile, che non si arrende e strappa un pareggio importantisimo nel big match di Serie D Girone E contro il... Robur verso il derby contro Prato. I punti in palio valgono il doppioLa pausa è finita: ieri pomeriggio, dopo tre giorni di stop, il Siena è tornato ad allenarsi al Bertoni, in vista della ripresa del campionato, con...