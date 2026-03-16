Riunione del consiglio comunale di Padova anche in diretta streaming

Da padovaoggi.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale di Padova si riunisce in seduta pubblica lunedì 16 marzo 2026 alle ore 18 presso la sala del Consiglio a Palazzo Moroni, via del Municipio, 1. La riunione si svolgerà anche in diretta streaming. La convocazione è per la prima seduta di quell’anno. La riunione coinvolge i membri del consiglio e si svolge con accesso pubblico.

Il Consiglio comunale si riunisce, in seduta pubblica di prima convocazione lunedì 16 marzo 2026, alle ore 18, presso la sala del Consiglio comunale a Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 Padova. Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero legale nella seduta di prima convocazione o venisse a mancare nel corso della stessa, la seduta di seconda convocazione si terrà martedì 17 marzo 2026, alle ore 18. INTERROGAZIONI: MOSCO, BARZON, CAPPELLINI, CACCIAVILLANI, LONARDI, ALBERTI, CRUCIATO, GALLANI, MENEGHINI, ANDREELLA, CAVATTON, BERNO, MONETA, SCARSO, TARZIA, NALIN, BIANZALE, BEAN. MOZIONE: CONDANNA DELLE VIOLENZE E SOLIDARIETÀ AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA COINVOLTI NEI GRAVI DISORDINI VERIFICATISI NELLA CITTÀ DI TORINO. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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