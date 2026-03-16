Riunione del consiglio comunale di Padova anche in diretta streaming
Il Consiglio comunale di Padova si riunisce in seduta pubblica lunedì 16 marzo 2026 alle ore 18 presso la sala del Consiglio a Palazzo Moroni, via del Municipio, 1. La riunione si svolgerà anche in diretta streaming. La convocazione è per la prima seduta di quell’anno. La riunione coinvolge i membri del consiglio e si svolge con accesso pubblico.
Il Consiglio comunale si riunisce, in seduta pubblica di prima convocazione lunedì 16 marzo 2026, alle ore 18, presso la sala del Consiglio comunale a Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 Padova. Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero legale nella seduta di prima convocazione o venisse a mancare nel corso della stessa, la seduta di seconda convocazione si terrà martedì 17 marzo 2026, alle ore 18. INTERROGAZIONI: MOSCO, BARZON, CAPPELLINI, CACCIAVILLANI, LONARDI, ALBERTI, CRUCIATO, GALLANI, MENEGHINI, ANDREELLA, CAVATTON, BERNO, MONETA, SCARSO, TARZIA, NALIN, BIANZALE, BEAN. MOZIONE: CONDANNA DELLE VIOLENZE E SOLIDARIETÀ AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA COINVOLTI NEI GRAVI DISORDINI VERIFICATISI NELLA CITTÀ DI TORINO. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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