Ritira l’Oscar poi corre in lacrime tra il pubblico e abbraccia Leonardo DiCaprio | il gesto di Michael B Jordan commuove tutti – VIDEO

Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Michael B. Jordan ha ricevuto il premio e subito dopo si è avvicinato a Leonardo DiCaprio, abbracciandolo con emozione. In seguito, ha lasciato il palco in lacrime, attraversando la sala tra il pubblico. Le immagini di questi momenti spontanei sono diventate tra le più condivise della serata.

Le immagini più potenti della notte degli Oscar 2026 non arrivano solo dalle inquadrature ufficiali del palco, ma anche dai momenti spontanei catturati nella platea del Dolby Theatre. In queste ore sta facendo il giro del web un video che immortala la reazione di Michael B. Jordan subito dopo l’annuncio della sua vittoria per il duplice ruolo in “I peccatori”. Travolto dall’emozione, l’attore si lascia andare a un pianto liberatorio e a un lunghissimo abbraccio con Leonardo DiCaprio. Un gesto di grande sportività e umanità, reso ancora più significativo dal fatto che DiCaprio (candidato per “One Battle After Another” ) fosse considerato, sulla carta, il suo principale rivale per la conquista del premio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ritira l’Oscar, poi corre in lacrime tra il pubblico e abbraccia Leonardo DiCaprio: il gesto di Michael B. Jordan commuove tutti – VIDEO Articoli correlati Leggi anche: Chi è Michael B. Jordan, l’attore che ha “rubato” l’Oscar a DiCaprio e Chalamet: dopo la vittoria mangia hamburger e patatine con la statuetta in mano Notte degli Oscar 2026, tutti i vincitori: il trionfo di Battle after Battle e Michael B. Jordan“Una battaglia dopo l’altra”, thriller sull’estremismo negli Usa, ha trionfato alla 96esima Notte degli Oscar al Dolby Theatre di Los Angeles con sei... Los extraños gestos de Leonardo DiCaprio durante los Globos de Oro que se han convertido en meme Una raccolta di contenuti su Leonardo DiCaprio Temi più discussi: OSCAR 2026. Vince Una battaglia dopo l’altra; Sean Penn vince terzo Oscar ma non ritira il premio; Oscar 2026, i vincitori. Trionfa Una Battaglia dopo l'Altra. Hollywood si riscopre politica, contro guerre e autoritarismi; Oscar 2026, Leonardo DiCaprio crea un nuovo meme in diretta. Oscar 2026, Leonardo DiCaprio (di nuovo) senza statuetta, a dieci anni dall’unica che ha vintoNiente bis per l’attore di Los Angeles, nemmeno con Una battaglia dopo l’altra, la commedia d’azione politica di Paul Thomas Anderson, ovvero il miglior film, la miglior regia e altri premi chiave in ... vanityfair.it Leonardo DiCaprio, 51 anni, con baffi nuovi di zecca vince tutto agli Oscar 2026Leonardo DiCaprio agli Oscar 2026 ha sorpreso tutti con il suo nuovo paio di baffi. L'attore di Una battaglia dopo l'altra, miglior film alla 98ma edizione degli Academy Awards, questa volta fa sul ... vanityfair.it Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio si presentano per la prima volta insieme agli Oscar: la supermodella italiana salta il red carpet e appare direttamente in platea in abito rosso a fianco del fidanzato candidato per “One Battle After Another”. L’articolo complet - facebook.com facebook #vittoria ceretti agli Oscar con Leonardo DiCaprio: la coppia insieme in platea (ma lontana dal red carpet). Il look della modella x.com