RISULTATI | AEW REVOLUTION 2026

La AEW ha organizzato il suo primo pay-per-view dell’anno, Revolution 2026, attirando l’attenzione degli appassionati del settore. L’evento si è tenuto recentemente, offrendo uno spettacolo che ha coinvolto numerosi lottatori e ha visto diverse sfide sul ring. I fan hanno seguito con interesse le varie partite, che si sono concluse con risultati che sono stati accolti con entusiasmo.

Finalmente è arrivato il primo PPV dell’anno per la AEW che ha fatto attendere a lungo i suoi fan, anche se alla fine ne è valsa sicuramente la pena. Card ricchissima con due match titolati addirittura nel pre-show, un susseguirsi quasi senza pausa di incontri con tutti i titoli principali in palio. Protagonisti indiscussi della serata Adam Page e MJF che si sono affrontati per oltre tre quarti d’ora nel main event con il titolo AEW in palio. Di seguito trovate tutti i risultati: Zero Hour – Pre-show. Tag Team Match: Boom And Doom (Big Boom AJ & QT Marshall) (wBig Justice) battono The Infantry (Carlie Bravo & Shawn Dean) (7:41). AEW TBS Title: Willow Nightingale (c) batte Lena Kross (10:58). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - RISULTATI: AEW REVOLUTION 2026 Articoli correlati AEW: Sfida lanciata e accettata, Toni Storm affronterà Marina Shafir a AEW Revolution 2026Toni Storm ha chiarito di avere ancora dei conti in sospeso durante l’episodio del 7 marzo di Collision, lanciando una nuova sfida in vista di AEW... Leggi anche: AEW Revolution 2026 Preview 5 AEW Revolution 2026 HUGE SWERVES Tutti gli aggiornamenti su RISULTATI AEW REVOLUTION 2026 Temi più discussi: Risultati AEW Revolution 2026 Live – PPV; AEW: Risultati AEW Dynamite 11-03-2026; AEW Dynamite 11-03-2026 – Risultati della puntata; AEW: Risultati AEW Collision 07-03-2026. AEW Revolution 2026 PreviewArriva finalmente il primo ppv dell’anno della All Elite Wrestling. Finalmente perché questo inizio 2026 non è sembrato piuttosto florido per la compagnia dal punto di vista della struttura narrativa ... zonawrestling.net AEW: Risultati AEW Dynamite 11-03-2026Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati dell'ultima puntata di Dynamite, show della AEW che si è svolto l'11-03-2026 ... spaziowrestling.it Grande prestazione per la Sport Academy Taekwondo Foggia! Risultati del genere non arrivano mai per caso, specialmente in un campionato interregionale competitivo come quello di Bari. Ecco un’analisi del weekend di successi per il Team Puzio: I Porta - facebook.com facebook Tutti i risultati erano buoni tranne l'1 in Como vs Roma. Se c'è un rivale pericoloso per la volata Champions sono i lariani ! #finoallafine x.com