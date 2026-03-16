RISULTATI | AEW REVOLUTION 2026

Da zonawrestling.net 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La AEW ha organizzato il suo primo pay-per-view dell’anno, Revolution 2026, attirando l’attenzione degli appassionati del settore. L’evento si è tenuto recentemente, offrendo uno spettacolo che ha coinvolto numerosi lottatori e ha visto diverse sfide sul ring. I fan hanno seguito con interesse le varie partite, che si sono concluse con risultati che sono stati accolti con entusiasmo.

Finalmente è arrivato il primo PPV dell’anno per la AEW che ha fatto attendere a lungo i suoi fan, anche se alla fine ne è valsa sicuramente la pena. Card ricchissima con due match titolati addirittura nel pre-show, un susseguirsi quasi senza pausa di incontri con tutti i titoli principali in palio. Protagonisti indiscussi della serata Adam Page e MJF che si sono affrontati per oltre tre quarti d’ora nel main event con il titolo AEW in palio. Di seguito trovate tutti i risultati: Zero Hour – Pre-show. Tag Team Match: Boom And Doom (Big Boom AJ & QT Marshall) (wBig Justice) battono The Infantry (Carlie Bravo & Shawn Dean) (7:41). AEW TBS Title: Willow Nightingale (c) batte Lena Kross (10:58). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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