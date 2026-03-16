Rione Sanità insulti e rutti per intimidire la vittima che ha denunciato il racket
Nel Rione Sanità, una donna che aveva denunciato il racket è stata vittima di insulti e rutti da parte di un uomo collegato al clan Sequino. Le vessazioni sono avvenute in più occasioni, come riportato nell'ordinanza che ha messo sotto inchiesta il gruppo criminale. L'uomo avrebbe usato questi comportamenti per intimidire la vittima.
Nell'ordinanza contro il clan Sequino le vessazioni contro una donna che aveva denunciato il racket: sarebbe stata insultata e intimidita in diverse occasioni da un uomo legato al gruppo della Sanità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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