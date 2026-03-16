Rione Sanità insulti e rutti per intimidire la vittima che ha denunciato il racket

Nel Rione Sanità, una donna che aveva denunciato il racket è stata vittima di insulti e rutti da parte di un uomo collegato al clan Sequino. Le vessazioni sono avvenute in più occasioni, come riportato nell'ordinanza che ha messo sotto inchiesta il gruppo criminale. L'uomo avrebbe usato questi comportamenti per intimidire la vittima.