Per Pasqua, i costi per tornare in Puglia sono aumentati notevolmente. Un volo andata e ritorno da Milano a Brindisi può arrivare a 450 euro, mentre da Roma a Bari si supera anche i 500 euro. I prezzi dei biglietti del treno, sola andata, arrivano a oltre 200 euro. Questi sono i prezzi rilevati per i principali collegamenti tra le città italiane e la regione pugliese.

Fino a più di 450 euro per un volo, andata e ritorno, da Milano a Brindisi, anche 500 da Roma a Bari e persino più di 200 euro per un biglietto del treno, sola andata, per raggiungere la Puglia dalle principali destinazioni del Nord Italia e dalla Capitale. A poco più di due settimane dalla Pasqua, i prezzi dei biglietti aerei sono già proibitivi e, per quanto riguarda il treno, molte tratte risultano esaurite o con pochissime disponibilità, e i prezzi lievitano. Nulla di nuovo: è il caro-biglietto che torna sistematicamente in prossimità dei periodi di maggiore domanda, per effetto dell’algoritmo che mette in relazione alta richiesta e scarsa disponibilità. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Rincari, ora tornare in Puglia per Pasqua costa fino a 500 euro. Aerei e treni: i costi

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