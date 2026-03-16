Rimossa la pubblicità sessista del poke Il Comune | È abusiva

Il Comune ha deciso di rimuovere i cartelli pubblicitari di un locale di poke che raffigurano una donna nuda e ammiccante, con due bowl del cibo al posto del seno. La decisione è stata presa dopo aver rilevato che le immagini sono considerate abusive. La rimozione dei cartelli è già in atto e riguarda tutte le affissioni autorizzate, mentre il locale ha espresso la propria posizione.

Saranno rimossi i cartelli pubblicitari del poke che immortalano una donna nuda e ammiccante che porta due bowl del famosissimo cibo hawaianogiapponese al posto del seno. La domanda provocazione sotto il fotomontaggio: «Hai già provato le mie poke?». Secondo il regolamento comunale sulla pubblicità, questa è considerata sessista e non ammissibile. Nel 2013 il consiglio comunale ha deliberato, con voto unanime, una risoluzione per contrastare la pubblicità sessista e promuovere un uso responsabile dell'immagine della donna impegnandosi a «evitare di commissionare, ideare, realizzare e diffondere qualsiasi rappresentazione che possa essere considerata stereotipata, degradante o discriminatoria o che sfrutti l'esposizione mediatica di parti del corpo della donna senza alcuna correlazione con il prodotto promosso». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rimossa la pubblicità sessista del poke. Il Comune: "È abusiva" Articoli correlati Saronno, rimossa la baracca abusiva ma il senzatetto torna e dorme per terra: “Abbiamo più paura di prima”Saronno (Varese), 21 gennaio 2026 – La baracca in legno nel parcheggio alle porte della Cascina Colombara è stata rimossa, ma la tensione nel... Polizia Locale, rimossa una discarica abusiva in Strada dei MercatiNel corso della mattinata, il Reparto edilizia e Pronto Intervento della Polizia Locale, coordinato dal Comandante Varno Maccari, unitamente agli e...