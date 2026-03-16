La provincia di Rimini ha superato i sette milioni di presenze turistiche, un risultato che non si vedeva dal 2019. In particolare, le visite provenienti dal Regno Unito sono cresciute del 27 percento rispetto all’anno precedente, indicando un aumento delle presenze straniere in questa destinazione. Il dato rappresenta un importante segno di ripresa dopo gli anni difficili legati alla pandemia.

La provincia di Rimini ha superato la soglia simbolica dei 7 milioni di presenze turistiche, un traguardo non raggiunto dal 2019 e che segna il pieno recupero post-pandemico. I dati consolidati del 2025 indicano per il capoluogo 7.167.669 pernottamenti e quasi 2 milioni di arrivi, confermando il ruolo centrale della città come motore del turismo regionale. A livello provinciale, il totale sale a 15,62 milioni di presenze, posizionando Rimini in testa alla classifica emiliano-romagnola. Questo risultato si ottiene nonostante un contesto economico sfavorevole, caratterizzato da inflazione e aumento dei costi energetici che stanno contrarre i consumi del mercato interno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini: +27% UK e 7 milioni di presenze

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