Rigore Scalvini Frattesi svelato il dialogo tra il centrocampista e Manganiello | l’anticipazione di Bordocam

Durante la partita, il direttore di gara ha assegnato un rigore a favore della squadra, causando la reazione di Scalvini e Frattesi, che si sono confrontati con l’arbitro Manganiello. È stato mostrato un filmato che riprende il dialogo tra il centrocampista e l’arbitro mentre si svolgeva l’episodio. La registrazione, trasmessa in anteprima, permette di vedere i momenti chiave della comunicazione.

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