Il procuratore capo di Bari ha commentato la riforma della giustizia, definendola “scritta male” e “un disastro” dal punto di vista tecnico. Durante un’intervista trasmessa su YouTube dal direttore de ilFattoQuotidiano, ha sottolineato che l’Alta corte non potrà destituire i magistrati. Le sue parole evidenziano le criticità legate alla normativa e le conseguenze pratiche che potrebbero derivarne.

“La riforma è scritta male, tecnicamente è un disastro “. Lo ha detto il procuratore capo di Bari, Roberto Rossi, intervistato nel corso di una diretta YouTube dal direttore de ilFattoQuotidiano.it e condirettore de il Fatto Quotidiano, Peter Gomez, e dal giornalista Paolo Frosina. Il riferimento è al “pasticcio” (parola adoperata da Rossi) per cui, stando alla riforma costituzionale voluta da Carlo Nordio e dal governo Meloni, l’Alta Corte, cioè l’organo aggiuntivo previsto dalla legge, non potrà né sospendere né trasferire i magistrati. Un “buco” normativo a cui lo stesso Rossi non sa dare nessuna spiegazione, se non che “la riforma è scritta male, in fretta, gli emendamenti sono stati tutti bocciati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Riforma della giustizia? Tecnicamente è un disastro, l’Alta corte non potrà destituire i magistrati”: l’analisi del procuratore di Bari

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