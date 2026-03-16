Rider a 2,5 euro a consegna controllati ogni minuto e senza possibilità di rifiutare | a Messina caporalato digitale

A Messina, quattro persone sono state denunciate per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nel settore delle consegne. I rider coinvolti ricevevano 2,5 euro a consegna e erano controllati costantemente senza poter rifiutare le consegne. Le autorità hanno contestato anche violazioni delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Quattro le persone denunciate a piede libero per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e per violazione delle norme a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta dell’Amministratore Unico e di tre collaboratori di una società messinese operante nel settore del food delivery. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Caporalato digitale nel food delivery: indagine a Messina su paghe da tre euro a consegnaUn sistema di gestione del lavoro basato su chat WhatsApp, paghe minime e controllo costante dei tempi di consegna. Rider sorvegliati minuto per minuto via chat e pagati meno di 3 euro a consegna, imprenditori nei guai per sfruttamentoDietro la promessa di flessibilità e guadagni veloci, si nascondeva un sistema che sfruttava giovani e studenti messinesi, costringendoli a correre... Contenuti utili per approfondire Rider a 2 5 euro a consegna controllati... Temi più discussi: Protesta dei rider in diverse città. Cgil: 2-4 euro a consegna. Basta sfruttamento. FOTO; La rabbia dei rider di Taranto: Pagati 3 euro a consegna, fino a 40 km al giorno; La rabbia dei rider torinesi: Noi sottopagati e senza sicurezza, in città 5 bici rubate al giorno; Siamo lavoratori dipendenti: in piazza l’Italia dei rider. Rider: schiavi a 2,40 euro, gli incidenti 'danni collaterali'Ultime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Rider sfruttati, controllo giudiziario per Foodinho-Glovo: Io pagato 2,5 euro, l’app mi punisceIl pm di Milano Paolo Storari ha disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Foodinho, la società di delivery del colosso spagnolo Glovo, nominando un amministratore ... milano.repubblica.it Rider pagati tre euro a consegna, 4 indagati per caporalato a Messina. Indagini dei Carabinieri su un'azienda del food delivery #ANSA x.com La Stampa. . Paghe da 2,60 a 3,40 euro a consegna, giornate di lavoro da otto o nove ore, settimane senza un giorno di pausa. Anche a Torino i rider sono scesi in piazza per protestare contro le condizioni di lavoro nel food delivery. Lo hanno fatto davanti al - facebook.com facebook