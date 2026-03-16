Ricci così come sono

I ricci, spesso considerati un difetto da sistemare, stanno diventando un simbolo di autenticità e naturalezza. Sempre più persone scelgono di valorizzare questa caratteristica, ascoltando le proprie ciocche e lasciandole libere di esprimersi. L’attenzione si sposta dal tentativo di correggere a quello di accogliere e rendere protagonisti i ricci, che ora rappresentano un segno di individualità.

Questo articolo è pubblicato sul numero 12 di Vanity Fair in edicola fino al 17 marzo 2026. «Le chiome ricce più belle della storia insegnano che non si tratta “solo” di capelli, ma di una cifra stilistica, di uno storytelling che può lanciare un messaggio», spiega Salvo Filetti, Hair Designer e founder del gruppo Compagnia della Bellezza. Ci sono stati i ricci liberi e sensuali di Jennifer Beals in Flashdance, quelli romantici di Julia Roberts in Pretty Woman, quelli urbani e selvaggi di Carrie Bradshaw in Sex and the City, archetipi di una femminilità che si trasforma, di come il riccio sia passato dall’essere un must have da sfoggiare a tutti i costi, a un’alternativa (anche di rivendicazione politica) al liscio come standard. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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