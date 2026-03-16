Reti di Inclusione e volontariato nelle aree interne | analisi dei bisogni progettualità condivisa e rafforzamento degli ETS

Le reti di inclusione e il volontariato organizzato sono al centro di un'analisi che evidenzia come questi strumenti siano fondamentali per sostenere le comunità nelle zone interne del paese. Un approfondimento di tre minuti, con focus sui bisogni locali, sulla progettualità condivisa e sul ruolo degli enti del terzo settore. Si tratta di un quadro in evoluzione che coinvolge attori diversi nel territorio.

Tempo di lettura: 3 minuti Le reti territoriali e il volontariato organizzato si confermano strumenti strategici per promuovere coesione sociale e sviluppo nelle aree interne. Il percorso “INSIEME – Il futuro si costruisce soltanto insieme”, realizzato nell’ambito del Progetto Reti di Inclusione, ha rappresentato un’occasione straordinaria per raccogliere bisogni, ascoltare le esigenze delle comunità e costruire una progettualità condivisa tra associazioni, volontari e istituzioni. La giornata del 28 febbraio 2026 ha segnato la conclusione della prima fase di coinvolgimento degli stakeholder, ponendo le basi per le successive azioni progettuali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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