A Pisa, sono stati stanziati 622mila euro per il restauro del Bastione di San Giorgio, un intervento che mira a recuperare e valorizzare l’area storica della Cittadella. Lavori in corso per preservare questa struttura, simbolo della storia cittadina, che rappresenta un importante intervento di manutenzione e conservazione. L’opera si inserisce nel progetto di tutela del patrimonio storico della zona.

Il Comune affida i lavori per il recupero della storica fortezza della Cittadella: nasceranno una nuova porta d'accesso al parco e una sala polivalente PISA – Il restauro del Bastione di San Giorgio segna una nuova tappa nel recupero dell’area storica della Cittadella di Pisa. Il Comune ha ufficialmente affidato i lavori per il consolidamento e la rifunzionalizzazione della fortezza e del tratto adiacente delle Mura urbane, per un investimento complessivo di 622mila euro. Le risorse arrivano da due fonti: 322mila euro dal bilancio comunale e la parte restante dalla Regione Toscana attraverso il bando dedicato agli interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni toscane. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Restauro Bastione di San Giorgio, Pisa investe 622mila euro

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