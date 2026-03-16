La partita tra Reggiana e Monza si gioca nella trentunesima giornata del campionato di Serie B 20252026. La squadra emiliana, che mira a uscire dalla zona retrocessione, affronta i brianzoli, che cercano la promozione diretta. La gara si svolge in Emilia-Romagna, e le probabili formazioni sono state annunciate. La partita sarà trasmessa su piattaforme dedicate alla serie cadetta.

G ara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli emiliani, che cercano la vittoria per lasciare la zona retrocessione, ospitano i brianzoli che puntano alla promozione diretta. Reggiana-Monza si giocherà martedì 17 marzo 2026 alle ore 20 presso il Mapei Stadium. REGGIANA-MONZA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani stanno lottando per la salvezza con 29 punti all’attivo, frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte. La squadra di Rubinacci fatica a trovare continuità, con una sola vittoria nelle ultime cinque, ma da adesso in poi non sono più ammessi passi falsi per raggiungere almeno i playout. I brianzoli sono saliti al secondo posto con 63 punti e punta fermamente alla promozione diretta. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Reggiana-Monza, trentunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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La prevendita per il match Reggiana – Monza è attiva. La gara in programma martedì 17 marzo alle ore 20:00 presso il “Mapei Stadium – Città del Tricolore” è valida come trentunesimo turno della stagione regolare di Serie BKT. I titoli d’accesso sono acquista - facebook.com facebook