Martedì 17 marzo 2026 alle ore 20:00 si disputa la sfida tra Reggiana e Monza. La squadra ospite, guidata dall'allenatore Bianco, arriva dopo aver vinto contro il Palermo in uno scontro diretto. La Reggiana, invece, affronta questa partita in un momento di crisi e schiererà le formazioni ufficiali e i convocati per la partita. Sono disponibili quote e pronostici sulla gara.

Dopo aver travolto nettamente il Palermo nello scontro diretto il Monza di Bianco è impegnato in questo turno infrasettimanale di serie B sul campo della Reggiana. La squadra di Rubinacci è reduce da 3 KO consecutivi ed è scivolata in piena zona retrocessione, al terzultimo posto in classifica. Brutta la batosta contro il Bari con un perentorio 4 a 1. Non ha sortito grossi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Reggiana-Monza (martedì 17 marzo 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Brianzoli sul campo di una Reggia in crisi

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