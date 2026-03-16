Il 21 marzo, alla Reggia di Caserta, si terrà la “Festa di primavera” presso la Peschiera. La mattinata prevede eventi di musica e danza nell’area del Bosco vecchio, che è stata di recente aperta al pubblico. La manifestazione coinvolge artisti e visitatori che potranno godere di un momento dedicato alla stagione che inizia.

Tempo di lettura: 3 minuti La Reggia di Caserta accoglie il risveglio della natura con una mattinata di musica e danza nell’area del Bosco vecchio recentemente aperta al pubblico. Il Museo del Ministero della Cultura, a conclusione di un complesso e articolato intervento di restauro e adeguamento delle architetture e della componente vegetale, ha restituito alla fruizione del pubblico la “Peschiera grande”. Il primo giorno di primavera è stato scelto come data simbolica per celebrare la rinascita dell’incantevole specchio d’acqua nel cuore del Parco reale avvenuta grazie a un considerevole impegno tecnico e amministrativo dell’Istituto. Il 21 marzo, dalle 11. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Reggia di Caserta, il 21 marzo “Festa di primavera” alla Peschiera

Articoli correlati

Leggi anche: Beni culturali, riapre la Peschiera grande nel Parco della Reggia di Caserta

Un dono di Epifania, la Peschiera grande riapre nel Parco reale della Reggia di CasertaTempo di lettura: 4 minutiNel giorno dell’Epifania, quando la tradizione affida alla Befana il compito dei doni, con la ritualità in essi implicita...

Una raccolta di contenuti su Reggia di Caserta il 21 marzo Festa di...

Temi più discussi: Un tè con le regine alla Reggia di Caserta. Dialoghi tra storia, potere e vita quotidiana; INTERVISTA. Reggia di Caserta: le trasformazioni del Patrimonio UNESCO raccontate dal Direttore Tiziana Maffei; Un tè con le Regine alla Reggia di Caserta; Reggia di Caserta, il 14 marzo visite sensoriali nel Giardino Inglese.

LE FOTO. Reggia di Caserta, ciak sul set internazionale: Tom Ford gira il suo nuovo film. Avvistati anche Colin Firth e la celebre cantante AdeleTra i visitatori della Reggia non sono mancati momenti di sorpresa: durante le riprese sono stati avvistati attori in costume d’epoca, impegnati nelle scene girate tra gli ambienti monumentali del ... casertace.net

Reggia di Caserta, il 14 marzo visite sensoriali nel Giardino Inglese tra suoni, profumi e agrumetiScopri tutti i dettagli riguardo Reggia di Caserta, il 14 marzo visite sensoriali nel Giardino Inglese tra suoni, profumi e agrumeti . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com

ULTIMI POSTI Reggia di Caserta GITA DI DOMENICA 22 MARZO CONTATTATECI - facebook.com facebook