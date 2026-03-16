Un giornalista commenta il suo rifiuto di esprimere un’opinione sul referendum, evidenziando che, dopo più di 35 anni di carriera, non si sente più in grado di credere che le riforme possano portare a cambiamenti significativi. Da giorni, gli viene chiesto da quale parte sia, ma preferisce mantenere il silenzio, ritenendo che lo spettacolo attuale sia semplicemente vergognoso.

Da giorni mi si domanda da che parte stia. Rispondo che l'ennesima riforma della giustizia (in questo caso dell'ordinamento giudiziario) non cambierà nulla. Mi si vuole convincere a tutti i costi, chi per il sì, chi per il no. I toni sono i soliti, da esagitati. L'italiano medio è sempre felice di litigare con l'amico, il collega, il vicino di casa sul nulla. Peggio di tutti coloro che vivono nel meraviglioso mondo virtuale. Vorrei che fosse una battuta, uno scherzo, ma non lo è: un noto professionista mi ha appena detto di avere ricevuto cinquanta like su Facebook per essersi schierato! Nel meraviglioso mondo in cui viviamo, un uomo anziano su un social per ospiti di RSA si sente intelligente per cinquanta like. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum, uno spettacolo vergognoso. Perché mi rifiuto di esprimere la mia opinione

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