Referendum sulla giustizia | ecco i prossimi appuntamenti

La prossima settimana si svolgeranno i referendum sulla giustizia, con le urne aperte domenica e lunedì. Le consultazioni coinvolgono gli elettori chiamati a esprimersi su diverse questioni legate al sistema giudiziario. Sono previsti appuntamenti in tutta Italia, con seggi aperti per due giorni consecutivi. La partecipazione dei cittadini sarà determinante per l’esito delle votazioni.

Ultima settimana prima della consultazione referendaria sulla giustizia in programma domenica e lunedì. Stasera alle 21 nella sala parrocchiale Papa Francesco" di San Mauro Pascoli, il gruppo Gas organizzerà un confronto sul referendum: gli avvocati Giulia Cerbari e Gilberto Gianni, appartenenti al comitato "Cittadini per il Sì", argomenteranno le proprie ragioni a favore dell’approvazione del referendum, mentre l’avvocata Ilaria Abbondanza ed Emanuele Picci, membri del comitato "Giusto dire No", esporranno le proprie motivazioni a sostegno della bocciatura del referendum stesso. Sempre questa sera alle 21 appuntamento al centro culturale Federico Fellini di Gambettola con l’incontro pubblico ’Io voto Sì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Referendum sulla giustizia: ecco i prossimi appuntamenti Articoli correlati Referendum sulla giustizia, scontro Piero De Luca-Iannone: i prossimi appuntamentiSi anima il dibattito politico a Salerno e in provincia sul referendum relativo alla riforma della giustizia. Referendum, appuntamenti pubblici e gazebo sulla riforma della giustiziaIn vista delle imminenti votazioni referendarie sulla riforma costituzionale della giustizia fissate per il 22 e il 23 marzo, il territorio veronese... Referendum sulla giustizia: ecco le cose da sapere Contenuti e approfondimenti su Referendum sulla giustizia ecco i... Temi più discussi: Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Referendum, metodo e merito: ecco perché votare contro; Referendum, ecco le bufale della campagna per il Sì; Referendum Giustizia, Calenda: Ecco perché voto SI. Sorteggio unico modo per disincentivare le correnti nella magistratura. Referendum sulla giustizia spiegato in parole semplici: tutto quello che bisogna sapere prima di votareDal quesito sulla separazione delle carriere al ruolo del Csm: tutto quello che bisogna sapere per capire il Referendum sulla giustizia ... grazia.it Referendum Giustizia, Meloni posta un video: Serve chiarezza, ecco perché votare sìLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum Giustizia, Meloni posta un video: 'Serve chiarezza, ecco perché votare sì' ... tg24.sky.it REFERENDUM il servizio a disposizione a Montesilvano - facebook.com facebook Il mio si al referendum sulla giustizia, per una magistratura più efficiente e più giusta. x.com