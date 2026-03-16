Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani saranno chiamati a votare in un referendum sulla giustizia. La consultazione, prevista per queste date, coinvolge la popolazione e riguarda l’assetto dell’ordinamento giudiziario. La decisione si svolge attraverso il voto popolare, che determinerà l’esito della consultazione. Il risultato potrebbe influenzare l'organizzazione del sistema giudiziario nel Paese.

Domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2026 gli italiani sono chiamati alle urne per il referendum sulla giustizia, una consultazione destinata a incidere in modo profondo sull’assetto dell’ordinamento giudiziario. Non si tratta di un voto su una singola legge ordinaria ma di un referendum costituzionale che riguarda la riforma voluta dal governo e già approvata dal Parlamento. Poiché la modifica della Costituzione non ha ottenuto la maggioranza qualificata richiesta per entrare automaticamente in vigore, la decisione finale spetta ora ai cittadini. Il referendum è di tipo confermativo, il che significa che non è previsto un quorum minimo di partecipazione: la riforma entrerà in vigore se la maggioranza dei voti sarà per il sì, mentre resterà invariato l’attuale sistema se prevarrà il no. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Referendum sulla giustizia del 22 marzo: perché l’Italia si divide tra il sì e il no

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