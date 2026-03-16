Referendum Stati Generali delle Donne per il Sì Moratti | Costruiamo un Paese più giusto e più sicuro

Gli Stati Generali delle Donne hanno lanciato un appello in vista del referendum costituzionale, sottolineando l'importanza di una giustizia più efficiente e imparziale come garanzia di libertà e tutela per le donne. Letizia Moratti ha commentato l'iniziativa, affermando che costruire un Paese più giusto e sicuro passa anche da questo impegno. L'evento coinvolge diverse rappresentanti e attiviste del movimento femminile.

“Una giustizia più efficiente e imparziale è una garanzia di libertà e tutela per le donne”: con queste parole Letizia Moratti ha apprezzato l’appello degli Stati Generali delle Donne in vista del referendum costituzionale. La presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia ed europarlamentare del PPE ha condiviso il documento e l’appello promosso da Isa Maggi e Rosaria Nelli, che hanno acceso i riflettori sull’importanza del voto del 22 e 23 marzo per le donne. “Ci sono molte valide ragioni per sostenere il referendum confermativo della riforma della giustizia. Ci sono anche, però, motivazioni specifiche che riguardano direttamente noi donne”, quanto si legge nel documento pubblicato sul sito “ Donneperilsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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