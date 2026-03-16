Referendum Scopelliti | Occasione importante Si renderà finalmente la giustizia più giusta

Un referendum sulla giustizia sta arrivando, con le campagne del sì e del no che si intensificano in vista del voto. Ieri, a Modena, Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora, ha partecipato a un evento organizzato da Forza Italia, sottolineando l'importanza dell’occasione per rendere la giustizia più equa. La discussione si concentra sulle diverse posizioni e sulle implicazioni del voto imminente.

Referendum sulla giustizia, volata finale per il sì e anche per il no. Ieri, per il sì, Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora, ha fatto tappa a Modena per un un incontro organizzato da Forza Italia. L’iniziativa, ospitata all’Hotel Baia del Re, ha visto la partecipazione dell’avvocato Enrico Fontana, presidente del Comitato per il sì, e del professor Angelo Scavone, responsabile regionale del Dipartimento Giustizia di Forza Italia, che hanno introdotto i temi della riforma della giustizia e della necessità di rafforzare le garanzie dei cittadini. "Questo referendum ha una portata storica – ha dichiarato Antonio Platis, vice coordinatore regionale di Forza Italia – perché offre ai cittadini l’occasione di intervenire su alcuni nodi fondamentali della giustizia italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Ecco questo è solo un modo un pochino più puerile e stupido di manifestare il complesso del NO. Sentivo le stesse cose sul referendum Renzi. Io mi preoccupo di più che tu metta le mani dove le mettevano Scalfari e Montanelli. In questo ibrido tra intrattenime x.com